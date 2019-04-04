Глава оргкомитета ЧМ-2018 прокомментировал проверку Счетной палатой

Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года «Россия – 2018» прошел все требуемые проверки и расформирован, сообщил Алексей Сорокин, занимавший пост гендиректора оргкомитета.

«Оргкомитет все [необходимые] проверки прошел, после этого расформирован. Работает ликвидационная комиссия», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в четверг стало известно, что в план проверок Счетной палаты России на 2019 год включена проверка расходов Минспорта, оргкомитета ЧМ по футболу и ряда регионов на подготовку к проведению чемпионата мира – 2018.

Напомним, с 2017 года в судах рассматриваются дела о хищениях при строительстве стадионов, отелей и инфраструктуры в рамках подготовки к проведению мундиаля. Первое уголовное дело по хищениям при подготовке к ЧМ-2018 было возбуждено еще в 2015 году.

Так, в ноябре прошлого года ростовский суд приговорил трех предпринимателей к лишению свободы за хищение 87 млн рублей при строительстве канализационного коллектора.

В начале 2019 года в Калининградский суд поступило дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку стадиона.

В марте суд в Москве заочно арестовал субподрядчика «Самара Арены» Сергея Уласевича, которого обвиняют в невыплате 33 млн рублей строителям стадиона. В конце 2017-го его уже обвиняли в хищениях 2,5 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД