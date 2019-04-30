Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2% и составил 2564,67 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,39% и достиг отметки 1250,13 пункта, передает ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.