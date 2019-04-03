Роструд объяснил, как россияне будут отдыхать в мае

Россияне будут отдыхать на майские праздники девять дней, сообщает пресс-служба Роструда.

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», – сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец, передает ТАСС.

На праздник Дня весны и труда россияне будут отдыхать с 1 по 5 число. В связи с празднованием Дня Победы россиян ждет короткая рабочая неделя и продолжительные выходные.

«Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни – с 9 по 12 мая включительно», – отметил замглавы ведомства.

Кроме того, поскольку 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, то продолжительность их будет на час короче.