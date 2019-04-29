Власти Сербии рассказали о контактах с НАТО

МИД Сербии заявил, что страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом для поддержания нормальных отношений.

Имея контакты с Североатлантическим альянсом, Сербия не собирается присоединяться к Брюсселю, передает Russia Today со ссылкой главу МИД Сербии Ивицу Дачича. Дачич.

«Мы сотрудничаем, главным образом, для поддержания нормальных отношений, ведь Сербию окружают натовские страны, альянс руководит и силами безопасности в Косове. Даже по Брюссельскому соглашению НАТО и KFOR обязаны гарантировать, что албанские вооружённые силы не нападут на сербов, живущих на севере», – заявил Дачич.

Министр отметил, что партнерство с альянсом «ограничено военным нейтралитетом».

«Мы не хотим вступать и не вступим в альянс. Что касается натовской агрессии, то наш народ по-прежнему относится к ней резко негативно. Это военное преступление, совершённое против Сербии и сербского народа», – подчеркнул он.

В марте власти Сербии пообещали, что будут соблюдать военный нейтралитет и никогда не вступят в НАТО.