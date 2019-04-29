Директор московской школы отреагировал на информацию о стрельбе

Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов опроверг информацию о стрельбе из настоящего оружия во время репетиции спектакля.

По его словам, на сцене у учащегося был игрушечный пистолет, который стрелял пластмассовыми пульками, передает РИА «Новости».

«Вечером 27 апреля учащиеся 8-го класса репетировали спектакль по произведению Владимира Соллогуба «Беда от нежного сердца». Во время сцены дуэли один из мальчиков вошел в образ и вместо реквизита взял принесенный из дома игрушечный пистолет. Ребята начали дурачиться, и одна из пластмассовых пулек попала школьнику в нос», – рассказал Новокрещенов.

Он подчеркнул, что ребенка отвезли в травмпункт. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Он как обычно посещает занятия.

Администрация школы намерена усилить контроль за обеспечением безопасности учеников. С сотрудниками школы провели дополнительный инструктаж по технике безопасности.

В марте ученики начальных классов в Москве устроили стрельбу из пневматического пистолета.