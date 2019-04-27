Путин не получал приглашения на празднование годовщины высадки в Нормандии

Президент России Владимир Путин пока не получал приглашения на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Путин пока не получал приглашения, передает ТАСС.

Напомним, 6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвященных годовщине высадки союзников в Нормандии.