Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу, 26 апреля, уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,2% – до 2556,78 пункта, РТС снизился на 0,1% – до 1245,08 пункта.

Такие данные передает ТАСС со ссылкой на Московскую биржу.