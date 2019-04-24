Погода в Москве установила температурный рекорд

Температура в Московской области превысила рекорд семилетней давности, поднявшись до 22,3 градуса Цельсия, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Был установлен температурный рекорд с начала 2019 года. Впервые температура перешла 20-градусный рубеж – 22,3 градуса выше нуля. Завтра мы ожидаем до +23 градусов в Москве, до +24 по Подмосковью», – сообщил синоптик, передает РИА «Новости».

Самый большой температурный рекорд на 24 апреля за 13 лет составляет +21,3 градуса, он был зафиксирован в 2012 году.