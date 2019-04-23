Частота проезда поездов ВСМ Москва – Петербург может быть как в метро

Поезда высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург могут ходить как в метро и разделяться на четыре класса обслуживания, сообщили в «Скоростных магистралях».

«Концепция развития линий ВСМ в России предполагает организацию тактового движения высокоскоростных поездов по принципу «межрегионального метро». Для пассажиров будут доступны четыре класса обслуживания и гибкая тарифная сетка», – сообщили в «Скоростных магистралях» (дочернее предприятие РЖД, которое курирует создание высокоскоростных железнодорожных магистралей), передает РИА «Новости».

Цена на билет будет зависеть от времени и даты поездки, от типа места и вагона; благодаря этим аспектам пассажиры смогут подобрать подходящие тарифы, отметили там.

«Строительство ВСМ позволит сократить время в пути между столицами почти в два раза по сравнению с курсирующими сейчас поездами «Сапсан» – продолжительность поездки составит порядка двух часов», – пояснили в «Скоростных магистралях».

ВСМ предполагает использование подвижного состава, который сможет развивать скорость до 400 километров в час, добавили там.

«Что касается сохранения действующих поездов, то доступ на инфраструктуру может получить любой подвижной состав, удовлетворяющий требованиям инфраструктуры. Эксплуатация того или иного типа подвижного состава, будь то ночные поезда дальнего следования, скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» или любые другие, обуславливается востребованностью поезда у пассажиров», – уточнили в компании.

При этом конечные станции ВСМ могут быть размещены в действующих вокзалах или для этих целей могут построить новые.

«Строительство новой линии и повышение пассажиропотока потребуют создания многофункциональных вокзальных комплексов. Возможны различные варианты размещения конечных станций трассы Москва - Санкт-Петербург, как в рамках существующих, так и новых комплексов», – рассказали в «Скоростных магистралях».

Концепция развития ВСМ также разрабатывалась с учетом создания многофункциональных вокзалов, в которые входят подземные и надземные пешеходные связи для разделения пассажиропотока.

«В подземном, наземном и надпутевом уровнях организуются распределительные зоны. Рациональная загрузка платформ и развитая схема распределения пассажиров по всему комплексу включает в себя систему вертикального транспорта (эскалаторов, лифтов, траволаторов), надземных переходов и тоннелей. Обеспечиваются удобные связи между входами в метро, площадками автостоянок, перронами, кассовыми залами и залами ожидания», – отметили в компании.

Размещение вокзальных комплексов магистрали подразумевает застройку новых территорий, сохранение исторических и архитектурных памятников.

Точные сроки реализации станут известны после разработки проектной документации, заверили в «Скоростных магистралях».

В апреле президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

Этот проект обсуждается еще со времен СССР. В 1991 году уже был разработан проект, но в 1998-м он был заморожен, в итоге остались долги и котлован рядом с Московским вокзалом в Петербурге (сейчас там находится ТРЦ «Галерея»).