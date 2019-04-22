В Госдуме раскритиковали «отвратительные» Comedy Club и «Наша Russia» за шутки о депутатах

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал программы Comedy Club и «Наша Russia», которые он назвал «отвратительными» из-за постоянных шуток о депутатах.

«Посмотрите Comedy Club или «Наша Russia». Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров. Никто не шутит про губернаторов. Почему? Почему никто не шутит про правительство?», – передает его слова агентство «Москва».

В ноябре представители комиссии Госдумы по этике рассматривали видео, на котором один из депутатов пытается засунуть палец в ухо коллеге. Тогда депутатам посоветовали «быть серьезнее».