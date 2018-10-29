В Госдуме не оценили шутку депутата с пальцем в ухе коллеги

Представители комиссии Госдумы по этике, комментируя видео, на котором один из парламентариев в ходе пленарного заседания пытается засунуть палец в ухо коллеге, посоветовали депутатам быть серьезнее.

На сайте Госдумы 15 ноября появилась видеозапись пленарного заседания, посвященного изменениям в Бюджетном кодексе России. В кадр попал 35-летний парламентарий от фракции «Единая Россия» Олег Быков, сидевший за выступающей в это время Надеждой Максимовой. Его сосед слева, чье лицо не вошло в объектив телекамеры, пытался засунуть ему палец в ухо, сообщает РИА «ФАН».

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на случившееся, назвав произошедшее «детским садом».

Отметим, что согласно схеме рассадки депутатов Госдумы, рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров (ЕР). Петров подтвердил, что присутствовал на пленарном заседании в четверг на своем месте, но не в курсе произошедшего.

Член думской комиссии по этике, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, комментируя инцидент, заявил, что в российском обществе в настоящее время сформировался «мощный запрос на государственников».

«Россияне хотят, чтобы их интересы представляли и продвигали серьезные государственные деятели, с большой ответственностью подходящие к исполнению своих должностных обязанностей и полномочий, которые действительно заботятся о государстве и благополучии граждан», – подчеркнул Выборный.

По его мнению, повышенный интерес к инциденту связан с тем, что «шутка депутатов была неуместна». «С одной стороны, это такое проявление юмора. Здорово, что он присутствует у народных избранников. Но юмор всегда должен быть к месту. Когда обсуждают бюджетные изменения, шутки все-таки неуместны», – полагает Выборный.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что депутат, пытавшийся потрогать за ухо своего коллегу Олега Быкова, таким образом, вероятно, хотел привлечь внимание парламентария к обсуждаемому на пленарном заседании вопросу, передает РИА «Новости».

«Посмотрел (видео), но никоим образом не могу дать этому оценку, тем более с позиции этики … Я уверен, что мне коллеги скажут, что он (Быков) отвлекся, а Петров ему говорит: «Идет бюджет – слушай» … Мое официальное мнение, что на что-то молодой коллега отвлекся, а он ему в шутливой форме сказал: «Ты ухо навостри и слушай», – сказал Аршба, добавив, что намерен обсудить инцидент с депутатами.

Нарушений регламента работы Госдумы в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу нет, заявил в свою очередь замглавы думского комитета по регламенту Михаил Романов (ЕР).