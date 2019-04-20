В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает бредом иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины.

Разумков подтвердил в соцсетях, что такой иск действительно был подан в суд. Отвечая на соответствующий вопрос, он ответил: «Нет, не фейк, но бред», передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.

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21 апреля пройдет второй тур президентских выборов на Украине.

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