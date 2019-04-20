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            Медсестру уволили за сбор детских вещей в Екатеринбурге

            20 апреля 2019, 15:07

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В Екатеринбурге медсестру вынудили уволиться из-за того, что она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.

            В конце марта Ирина Остафьева (имя изменено по ее просьбе) в одном из приложений для мам попросила пожертвовать вещи для пациентов отделения патологии новорожденных областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 1, где  работала на тот момент, передает РИА «Новости».

            Она пояснила, что в отделении «много брошенных, отказничков, в больнице не выделяется достаточно средств».

            При этом от сбора медикаментов она позже решила отказаться, но остальное (вещи, игрушки, памперсы) действительно было нужно.

            Скриншот объявления кто-то отправил главной медсестре ОДКБ № 1, и началось разбирательство.

            Уже на следующий день руководство больницы пригласило медсестру на встречу и вынудило написать заявление об увольнении по собственному желанию.

            «Когда все произошло, я находилась на больничном с ребенком. Меня в приказном порядке вызвали на работу. На встрече были главная медсестра и юрист, они говорили, что я опозорила больницу, нанесла урон репутации. Мне сказали, что учреждение не нуждается ни в памперсах, ни в салфетках, ни в одежде, ни в лекарствах. Но я-то работаю в отделении и вижу, что есть всегда, а что периодически заканчивается. Затем мне сказали: «Пиши по собственному, иначе мы подадим на тебя в суд». И я уволилась», – поделилась подробностями Остафьева.

            Это была первая попытка организовать массовый благотворительный сбор, хотя раньше она сама и родители других пациентов постоянно передавали вещи для детей, которые находятся в отделении без родных.

            При этом в медучреждении заявляют, что медработник «воспользовалась их именем, чтобы собрать вещи».

            «Это какой-то бред. Я никого не обманывала, не объявляла сбор от имени учреждения – просто указала, где работаю», – недоумевает медсестра.

            Она подчеркнула: речь не идет о катастрофической нехватке средств гигиены. Больница «закупает памперсы и салфетки», но их все равно мало, расходуются быстро.

            «Ребенок должен находиться в комфорте. Если мне выдали четыре подгузника на одного малыша, а понадобилось восемь, где же взять недостающие? Мне говорят: экономь. Но если я не поменяю памперс, это может привести к дерматитам и другим неприятным последствиям», – переживает за маленьких пациентов Остафьева.

            Она уверяет: ни для кого в больнице не было секретом, что детям жертвуют одежду, ведь таких вещей уже накопилось достаточно много, они занимают целый шкаф.

            «Вся одежда стерилизуется. Если ребенку нужно обследование в другом учреждении, перед выходом на улицу мы одеваем его в теплый комбинезон. Больница предоставляет только одеяло – разве это поможет в минус 30?», – задается вопросом медицинский работник.

            При этом Остафьева признает: одна из причин конфликта – неточность формулировок. Бывшая медсестра называла детей, для которых собирает помощь, отказниками, в то время как таких пациентов в год в больнице бывает не более десяти-двенадцати.

            Из-за этого Ирину обвинили в том, что она дезинформировала население.

            «Ее утверждение, что в больнице нет средств на отказников – ложь. В отделении, где работала Остафьева, за год был всего один такой ребенок», – заявили в администрации ОДКБ.

            Медсестра объяснила: отказниками она и ее коллеги называют не только тех, кто имеет юридический статус сироты, но и всех детей, которые находятся в больнице без родителей.

            «На самом деле у кого-то родители далеко живут и не могут их навещать из-за занятости на работе, или же у них просто нет денег ездить туда-сюда. В итоге мама такого ребенка приезжает, когда его уже выписывают, а дети у нас могут лежать по нескольку месяцев – ведь если малыш родился восьмисотграммовым, разве за неделю он дорастет до двух килограммов? Все они лежат в одежде: шапочки, штанишки, распашонки – все есть. А откуда это берется? Передают родители других пациентов, я сама приносила дочкину одежду», – описывает ситуацию Остафьева.

            В ОДКБ № 1 подтвердили, что на последней встрече Остафьевой действительно было предложено уволиться; ее также предупредили, что администрация больницы планирует подать заявление в полицию по факту мошенничества.

            В медучреждении заявляют, что распространенная медсестрой информация «не соответствует действительности и порочит репутацию больницы».

            «Старшая сестра отделения, где работала Остафьева, подтвердила тот факт, что ни вещи, ни лекарства не передавались. Мы не имеем права получать лекарственные средства от физических лиц, это запрещено законом. Остафьева сказала, что она не знала этого, но это ложь в чистом виде: этим железным правилам учат уже в медучилищах. В больницу можно передать подгузники и одежду, но порядок получения любых материальных ценностей четко регламентирован, это делается по договору пожертвования. Невозможно просто так принести что-то с улицы», – объяснили в учреждении.

            Однако Остафьева по-прежнему настаивает:  и она, и родители других пациентов неоднократно передавали вещи и лекарства.

            «Конечно, старшая сестра отделения это отрицает, а что еще она может сказать? Сейчас они с главной медсестрой поют одну песню. Есть около десяти мам, которые готовы подтвердить, что передавали вещи. У меня сохранены скриншоты переписки с ними», – заявляет медсестра.

            Елена Григорьева, матерь одного из бывших пациентов больницы, заявила, что Остафьева «любит свою работу», и «с ней очень несправедливо поступили».

            «Я лично привозила вещи, которые раньше носила дочь, и отдавала сестре-хозяйке. Она приняла с благодарностью, сказала, что у них не хватает распашонок», – сказала женщина.

            При этом в детской больнице по-прежнему попытку медсестры помочь пациентам называют мошенничеством.

            Отмечается, что Остафьевой удалось собрать некоторые вещи – это около семи больших пакетов с одеждой и подгузниками; их она решила пережать в дом ребенка в городе Ревде.

            «На встрече с главной медсестрой и юристом я сразу сказала, что отдам вещи в другое место. Получается, что меня заставили уволиться из-за благотворительного сбора, а потом заявили, что я мошенница, раз ничего им не передала, а они меня разоблачили. Очень интересная постановка вопроса», – недоумевает Остафьева.

            Отмечается, что медсестру в больнице подозревают не только в мошенничестве, но и в воровстве.

            «Больница закупила детские пустышки. Мы узнали, что Ирина продает похожие поштучно на своей странице в приложении для мам. Пока что ничего доподлинно сказать не можем, но у нас есть подозрение в краже, поэтому мы подали заявление в полицию. Действительно ли она украла пустышки из отделения, выяснит проверка», – рассказали там.

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