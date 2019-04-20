Обвиняемый в убийстве военных уроженец Чечни оправдан

Присяжные в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли оправдательный вердикт Расамбеку Бекмурзаеву, который обвинялся в убийстве трех военных, сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Присяжные совещались с 15.00 до 22.00 мск, передает ТАСС.

Следствие считало, что в 2000 году Бекмурзаев на рынке Урус-Мартана застрелил трех военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. После этого, по версии следствия, Бекмурзаев забрал у убитых автоматы и боеприпасы, которые, как считалось, передал неизвестному, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что в 2001 году Бекмурзаев несколько месяцев состоял в банде, которая совершала нападения на военных и правоохранителей, а после работал водителем такси.

В пресс-службе суда добавили, что судья покинул совещательную комнату, сообщив об освобождении Бекмурзаева из-под стражи с подпиской о невыезде.