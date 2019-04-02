Нефть подорожала на риске дополнительного сокращения экспорта нефти из Ирана

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут, находясь в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне возможности дополнительного сокращения поставок иранской нефти на рынок.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14% – до 69,11 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,23%, составив 61,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».