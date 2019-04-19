Эксперт: Порошенко сейчас опасается покушения от рук своих же силовиков

«Сейчас Порошенко всячески ищет способы, чтобы остаться президентом. Вполне вероятно, что силовики предложили ему такой вариант, чтобы типа «как с Бабченко» – сымитировать покушение», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Соскин, комментируя сообщения о возможной попытке теракта против президента Украины.

«Я знаю Порошенко с 90-го года, это очень хитрый и трусливый человек. Человек, который очень боится за свою жизнь. Он никому не верит, то есть патологически подозрителен», – считает директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

«Но Порошенко на это вряд ли согласится, потому что очень боится за свою жизнь. Он ведь никому не доверяет, а значит, рассуждает по такой логике: мне сказали: «Все будет хорошо, не волнуйтесь, как с Бабченко просто разыграем, а вы живой останетесь». Но вдруг меня возьмут и на самом деле пришьют?», – пояснил эксперт. По его мнению, даже на имитацию своего покушения Порошенко по этой причине никогда не согласится – в силу своей звериной осторожности.

Соскин напомнил, что в последние дни многие из команды президента пустились в бегство, поэтому Порошенко сейчас подозревает всех, опасается, что его могут грохнуть свои же.

«На убийство Зеленского он тоже не пойдет. Поэтому я думаю, что дебаты все же состояться, все будет более или менее спокойно», – предполагает эксперт.

«Однако есть другой важный момент. Наверняка, что Порошенко и его группа очень хотят уничтожить Зеленского. И я не могу исключить, что они готовят уничтожение Зеленского уже после выборов. Когда ЦИК еще не установит официальные результаты. Они его хотят пришить в период после выборов. Всегда есть возможности списать это убийство на Савченко, или на «Правый сектор*» или на россиян. Это все готово. Пусть Зеленский выиграет выборы, пусть он станет народным героем, посмертно», – предположил политолог.

Ранее, незадолго до старта дебатов кандидатов в президенты Украины на стадионе «Олимпийский» в блогосфере распространилось сообщение о подготовке покушения на действующего главу государства Петра Порошенко.

«Прилетела информация: во время дебатов на НСК Олимпийский будет инсценировано покушение на Порошенко. За инсценировкой покушения стоит глава СБУ Василий Грицак, цель – сорвать выборы президента Украины и продлить его полномочия с переносом выборов, – предсказал телеграм-канал Разведчик. – Петиция о переносе выборов уже на сайте президента Украины».

«После покушения будет военная провокация и введение военного положения на всей Украине. Вся власть будет подчинена Порошенко и Турчинову. Источник анонимный», – утверждали авторы канала.

«Тревожные новости. Исходя из последних событий такой сценарий вполне вероятен, другого выхода удержаться у власти у Порошенко нет. Подобный сценарий был реализован с журналистом Аркадием Бабченко», – напоминают они.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу намечены дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, власти расставили снайперов. Снайперы рассредоточены по крышам высотных зданий перед стадионом, передает «Страна.ua».