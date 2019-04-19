В Дагестане более 70 детей попали в больницу с отравлением

За последние десять дней в Дагестане в больницу поступили с отравлением более 70 детей, 22 из них были госпитализированы, сообщает республиканский минздрав.

Дети в возрасте от года до шести лет попали в медучреждение из-за вспышки острой кишечной инфекции.

«На сегодняшний день в больнице остается 15 детей. Состояние пациентов преимущественно легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 детей – воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они отправлены на амбулаторное лечение», – говорится на сайте ведомства.

В помощь медикам были направлены специалисты Республиканского центра инфекционных болезней. Причины очередной вспышки острой кишечной инфекции выясняют специалисты Роспотребнадзора.

По словам главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева, проводится хлорирование системы водоснабжения всего района. Все детские учреждения закрыты для проведения санитарных мероприятий, также приостановлена работа ЖКХ, передает ТАСС.

Гаджиев подчеркнул, что причина массового отравления вовсе не в воде, мероприятия проводятся по предписанию Роспотребнадзора.

В конце марта в республиканском министерстве здравоохранения сообщали, что из-за массового отравления в дагестанском Хасавюрте госпитализированы 104 человека, в том числе около 90 детей. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.