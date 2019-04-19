В Кремле пообещали сделать для Путина видеозапись дебатов Порошенко и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле постараются записать дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе «Олимпийский» и передать эту видеозапись главе государства Владимиру Путину.

Представитель Кремля добавил, что по-прежнему не знает, будет ли Путин в пятницу следить за дебатами, передает ТАСС.

«Пока у меня нет информации на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим», – сказал Песков.

Он также добавил, что новому главе Украины нужно будет не идти на какие-либо сделки с Москвой, а выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией в интересах двух стран.

«Никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и на Украине», - сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о том, что Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах на Украине, необходимо добиться сделки с Москвой.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.