Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому бизнесмену Мишелю Литваку, говорится в соответствующем указе президента.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Литвак родился в 1951 году в Ленинграде. Согласно данным Forbes, в последние годы бизнесмен имел бельгийское гражданство. Он является владельцем и главой частного перевозчика нефти и нефтепродуктов по железной дороге – компании ОТЭКО.