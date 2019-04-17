Назвавший погибших в Одессе 2 мая «малоценным материалом» историк удивился реакции на свои слова

Историк Александр Сытин заявил о готовности извиниться за свои слова о том, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года была «ликвидацией малоценного человеческого материала».

«Я, собственно говоря, не понял, почему их так это задело, там ничего такого сказано не было. … Я, в принципе, готов извиниться. С одной стороны, я не раз высказывал эту точку зрения, с другой стороны, если это кого-то очень сильно шокирует, я могу извиниться», –заявил историк радиостанции «Говорит Москва».

Во вторник доктор исторических наук Александр Сытин в эфире Первого канала заявил, что пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года – это «ликвидация малоценного человеческого материала»; после этого его выгнали из студии программы «Время покажет».

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор**» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.