АвтоВАЗ предложил пользователям Сети придумать названия для новых моделей Lada

АвтоВАЗ предложил автолюбителям придумать названия для новых автомобилей Lada разных семейств, сообщила пресс-служба компании.

«Lada предлагает всем посетителям своего сайта и подписчикам социальных сетей принять участие в создании новых имен для своих будущих автомобилей. Любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», – говорится на сайте компании.

Компания проводит опрос с 15 по 29 апреля. В качестве иллюстраций АвтоВАЗ предлагает современные модели автомобилей, чтобы помочь с ассоциациями, однако добавляет, что не ограничивает в выборе названий.

«Привлечение широкого круга участников к процессу создания имен для будущих Lada позволит проверить те идеи, что у нас уже есть, сгенерировать новые мысли, и, конечно, еще более сблизить российских автолюбителей и марку Lada», – сказал директор по маркетингу компании Фабьен Гульми.

Отмечается, что название Lada Granta также выбиралось из 60 тыс. вариантов, которые предложили российские автолюбители.

Ранее АвтоВАЗ представил новые комплектации последних автомобилей по более низким ценам, а также впервые за много лет впервые отчитался в получении прибыли.