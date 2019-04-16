Бросавший монеты на удачу в двигатель самолета мужчина задержан в Китае

В Китае мужчина бросал монеты на удачу в двигатель самолета, после чего его задержали, а авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт.

Вылет самолета был запланирован на 8.00 по местному времени (3.00 мск) из аэропорта города Хух-Хото, однако за несколько минут до этого сотрудники службы безопасности заметили, как один из пассажиров бросает какие-то предметы в сторону двигателя самолета, сообщает РИА «Новости».

Позже правоохранительные органы установили, что 66-летний пассажир бросил в сторону самолета на удачу шесть металлических монет. Все монеты были найдены, но, авиакомпания решила заменить борт, поэтому рейс был задержан на два часа.

Мужчина был задержан полицией для дальнейшего разбирательства.

Ранее в аэропорту Мюнхена из-за одной женщины отменили более 300 рейсов.