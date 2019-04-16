Московская биржа открылась ростом

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Саакашвили сделал для себя важное политическое открытие

Михаил Саакашвили начал что-то подозреватьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Михаил Саакашвили, казалось бы, уже ничем не может нас удивить. Но бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области все же удается привлекать к себе внимание громкими заявлениями. В этот раз он обнаружил, что Западу, оказывается, не нужны успешные Украина и Грузия. Что подвигло его на столь неожиданное открытие? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Пожарным удалось спасти значительную часть собораФото: Philippe Wojazer/Reuters
Вечером в понедельник произошло немыслимое: весь мир позабыл о политических сражениях, спортивных матчах и семейных делах. Миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Чем так ценен этот памятник и что в итоге в нем удалось спасти?  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе

Никита Коваленко, политический обозреватель
Радуясь аресту Ассанжа, российские либералы выглядят более чем нелепо. Его арестовали в интересах той самой «кровавой гэбни», против которой они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская. Подробности...

Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз, когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать, что разглядывает плоды его восстановления в лучшем случае в 19-м веке. И гений места – он не столько в стенах, сколько во взгляде смотрящего. Подробности...
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Пока существует майданная Украина – будет война

Дмитрий Родионов, политолог
Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...
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    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

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    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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        История успеха сибирской шишки

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          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

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          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

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            16 апреля 2019, 10:17

            Текст: Алина Назарова

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            Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,7% – до 2552,04 пункта, индекс РТС поднялся на 0,37% – до 1251,63 пункта.

            Следует из данных Московской биржи


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