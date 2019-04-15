Посол опроверг выход России из ДРСМД

Совершенно некорректно говорить о выходе России из ДРСМД, вопрос так не ставится, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В последнее время политологами и средствами массовой информации настойчиво внедряется мысль о «выходе России и США» из ДРСМД. Подобная постановка вопроса является грубым искажением реального положения дел и в корне неверной интерпретации линии», – передает слова Антонова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «совершенно некорректно» говорить о выходе России из ДРСМД.

«Вопрос об этом мы никогда не ставили и не ставим», – добавил он.

По словам Антонова, Россия не предпринимала никаких действий по выходу из ДРСМД. В том числе не было отправлено уведомление об этом.

«Лишь после того, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств, наша страна, с учетом американских нарушений соглашения, вынуждена была объявить о таком же приостановлении», – заметил он.

Посол подчеркнул, что нельзя ставить Россию на одну доску США в этом вопросе ни с «концептуальной, ни с правовой» точек зрения.

«Вашингтон предпочел занять бескомпромиссную позицию и разговаривать с нами на языке ультиматумов. Понятно, что такая неконструктивная линия абсолютно неприемлема для нас и не способна привести к позитивному результату», – добавил Антонов.

По его словам, Россия была готова к беспрецедентным мерам транспарентности, которые выходят далеко за рамки ее обязательств по ДРСМД, чтобы снять озабоченности Вашингтона по ракете 9М729, но предложения были отвергнуты Вашингтоном.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года, обвинив Россию в его нарушении.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва направила официальное уведомление участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности о приостановлении выполнения соглашения.

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