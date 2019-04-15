Блогера на Урале задержали за инсценировку похищения человека

Полиция задержала блогера из Нижнего Тагила, который инсценировал похищение человека ради съемок видеоролика.

Ранее в Instagram блогера появилось видео инсценировки похищения человека. Задержанный вместе с друзьями подъезжал на автомобиле в места с большим скоплением людей, далее из машины выбегал связанный человек, которого «похитители» ловили, сажали обратно и уезжали, сообщает РИА «Новости».

После этого полиция задержала «шутников», удалила видеозаписи и на месяц изъяла телефон блогера.

В местной МВД отметили, что молодой человек хотел прославиться, несмотря на то, что совершал полукриминальное действие.

«Ему невдомек, что в то время, когда он проводил свой «гениальный эксперимент», реальные люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждались в помощи полицейских. Ранее юноша уже привлекался к административной ответственности. Но видимо, его словно магнитом тянет к более тяжким проступкам», – сказал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уточняется, что административного или уголовного дела возбуждать не стали.

Ранее ради съемок клипа жена депутата перекрыла две полосы МКАД.