Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,31%, составив 71,33 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,5%, составив 63,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».