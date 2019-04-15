«Автодор» повысил тарифы на платных участках дорог

Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на платных участках дорог, они будет действовать с 15 апреля по 13 октября 2019 года.

Заметнее всех подорожал проезд на платных участках трассы М4 «Дон». Уточняется, что при использовании транспондера (позволяет передвигаться без остановок для оплаты) стоимость проезда по всем платным участкам М4 от Москвы до Новороссийска обойдется в 1180 рублей, а в дневное время еще на 6% больше. Проезд без транспондера подорожает на 21,6% до 1520 рублей, сообщает РИА «Новости».

Однако для владельцев транспондеров T-pass с 15 апреля плата за проезд по абонементам на участках М4 «Дон» 21-93 км в Московской области, 93-211 км в Московской и Тульской областях, 492-517 км в обход Воронежа и 1091-1119 км в обход Ростова-на-Дону не изменится.

Также не изменится плата за проезд по трассе М3 «Украина» (платный участок 124-194 км) для легковых машин по будням, она останется прежней – 130 рублей, но по пятницам, в выходные и праздничные дни, а также 30 апреля и 8 мая увеличится до 150 рублей.

Уточняется, что дневные тарифы для всех транспортных средств с 15 апреля по 13 октября будут действовать не с 7.00, как прежде, а с 6.00.

В то же время проезд по участку новой скоростной платной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург» (58-97 км) не подорожает, но изменится стоимость проезда на участке 208-543 км от Твери до Великого Новгорода – с 660 до 770 рублей для легковых машин в дневное время.

О планах повысить тарифы на проезд по платным дорогам сообщалось еще в начале апреля.