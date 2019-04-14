Вдова Милошевича скончалась в России

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14 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища блудниц и красных», означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
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      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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            Вдова Милошевича скончалась в России

            14 апреля 2019, 22:12

            Текст: Антон Антонов

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            В России умерла Мира Маркович, вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича, сообщил Драган Радович из объединения «Свобода».

            Радович сообщил, что причиной смерти стало «воспаление легких после двух перенесенных операций». Он рассказал, что Маркович «больше месяца назад упала и сломала правую руку, после чего должна была лежать». 

            «Начались осложнения, появилась жидкость в легких, что привело к их воспалению и смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

            Маркович было 76 лет. Она родилась рядом с городом Пожаревац, где позднее похоронили ее супруга. Сама Маркович завещала похоронить себя там же.

            В 2008 году Сербия запросила экстрадицию из России вдовы и сына Милошевича. Москва отказалась выдать их Белграду, так как они получили статус беженцев.


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