Вдова Милошевича скончалась в России

В России умерла Мира Маркович, вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича, сообщил Драган Радович из объединения «Свобода».

Радович сообщил, что причиной смерти стало «воспаление легких после двух перенесенных операций». Он рассказал, что Маркович «больше месяца назад упала и сломала правую руку, после чего должна была лежать».

«Начались осложнения, появилась жидкость в легких, что привело к их воспалению и смерти», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

Маркович было 76 лет. Она родилась рядом с городом Пожаревац, где позднее похоронили ее супруга. Сама Маркович завещала похоронить себя там же.