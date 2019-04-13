Спортсмен в Англии изнасиловал любовницу одноклубника ради секс-турнира

Чтобы победить в своеобразном секс-турнире, известный австралийский крикетист Алекс Хепберн изнасиловал в Англии спящую женщину, сообщают СМИ.

Преступление Хепберн совершил 1 апреля, пишет Sport24 со ссылкой на Associated Press.

Женщина спала в его квартире после секса по обоюдному согласию с Джо Кларком, который был на тот момент одноклубником Хепберна.

Хепберн в 2013 году приехал в Англию, где и продолжил карьеру игрока в крикет.

Сообщается, что со своими одноклубниками по команде округа Вустершир он участвовал в сексуальном соревновании, для которого спортсмены даже создали группу в WhatsApp.

Хепберн очень хотел победить, потому решился на изнасилование.

По информации источника, после того, как его признали виновным, Хепберн рыдал в зале суда, закрыв лицо руками. 30 апреля ему назначат наказание.