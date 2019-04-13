Появилась информация о будущем сопернике Нурмагомедова в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто может стать следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Уайт рассказал, что «на кону боя» между американцами Максом Холлоуэйем и Дастином Пуарье, который состоится в субботу в Атланте, «будет титул временного чемпиона в легком весе» – одержавший победу боец встретится в поединке с Нурмагомедовым.

По словам Уайта, он надеется, что бой Нурмагомедова с победителем субботнего поединка состоится в сентябре, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Год назад Нурмагомедов и Холлоуэй должны были провести бой за титул чемпиона UFC в легком весе, но поединок был отменен по настоянию врачей американца.