Помпео обрадовался отказу МУС расследовать преступления американских военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «очень доволен» решением Международного уголовного суда (МУС) не расследовать предполагаемые преступления американских военных в Афганистане.

Комментируя решение палаты Международного уголовного суда (МУС) отклонить прокурорский запрос о расследовании предполагаемых преступлений против человечности и военных преступлений в Афганистане, Помпео заявил в эфире телеканала CNN: «Я очень доволен, что МУС сегодня принял это решение. Это правильно», передает РИА «Новости».

«Если станет известно, что американцы совершали поступки, которые незаконны или противоречат законам военного времени, система США всегда призовет их к ответу, но МУС не то место, где это можно сделать», – выразил мнение глава Госдепа.

«Мы на это не подписывались, и у них нет полномочий по отношению к этим людям», – заявил госсекретарь США.

В МУС отказались расследовать предполагаемые преступления американских военных в Афганистане, заявив, что «нынешние обстоятельства ситуации в Афганистане таковы, что перспективы успешного расследования и судебного преследования крайне ограничены».

Напомним, в середине марта Соединенные Штаты ввели ограничения на выдачу виз судьям Международного уголовного суда, а также пригрозили введением против них экономических санкций.