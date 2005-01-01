США ввели санкции против Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят ограничения на выдачу виз для въезда в страну работников Международного уголовного суда (МУС).

«Я объявляю об ограничении на выдачу виз лицам, которые непосредственно ответственны за расследования МУС в отношении американцев. Под ограничения попадают лица, которые принимают или принимали меры по проведению такого расследования», – сказал Помпео, передает ТАСС.

Помпео также уточнил, что США готовы пойти и на другие меры по отношению к МУС.

«Мы готовы сделать дополнительные шаги, включая экономические санкции, если МУС не изменит свой курс», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, администрация страны будет выполнять долг по защите своих граждан.

В сентябре 2018 года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон примет все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны МУС, в том числе готов ввести санкции против судей.