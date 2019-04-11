Запуски российских межпланетных станций отложили на год

Запуски российских автоматических межпланетных станций серии «Луна» отложены на год; так, «Луна-26» будет запущена в 2024 году, а «Луна-27» – в 2025-м, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации уточнил, что «дал поручение коллегам, кто отвечает в соответствующем тематическом департаменте, совместно с Советом по космосу РАН посмотреть на возможность сдвижки влево этих работ», передает РИА «Новости».

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Рогозин также сообщил, что Федеральная космическая программа до 2025 года предусматривает выделение 111 млрд рублей на фундаментальные космические исследования. Речь идет об астрофизических исследованиях, изучении Луны и планет, геофизических исследований и так далее, передает ТАСС.

Основные объемы финансирования будут выделены с 2022 по 2025 годы.

Ранее в четверг Рогозин рассказал, что программа высадки на Луну американских астронавтов предполагает выполнение конкретных военных операций.