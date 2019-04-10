Названы сроки начала производства российского конкурента вертолетов Robinson

Серийное производство российского бизнес-вертолета VRT500, который составит конкуренцию американскому Robinson, будет налажено в 2021 году.

«К настоящему времени специалисты Вертолетов России» приступили к разработке рабочей конструкторской документации VRT500. Данный этап планируется завершить в конце 2021 года выпуском первого серийного вертолета VRT500 на Улан-Удэнском авиационном заводе», – сказали пресс-службе холдинга «Вертолеты России» РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что потребность в таких вертолетах до 2035 года составит тысячу машин.

Сейчас разработчик вертолета Конструкторское бюро «ВР-технологии» (входит в «Вертолеты России») представляет модель легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке Fuorisalone в Милане.

«VRT500 станет конкурентоспособным продуктом на рынке легких однодвигательных вертолетов и позволит холдингу войти в сегмент, в котором он пока не представлен. «Вертолеты России» рассматривают Европу в качестве потенциального рынка, и поэтому мы планируем в этом году подать заявку на сертификацию вертолета в Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), а в 2020-м – начать испытания первого опытного образца», – рассказал генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько.

Напомним, VRT500 – легкий однодвигательный вертолет, грузопассажирская кабина которого вмешает до 5 человек. Согласно летно-техническим характеристикам он сможет развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

В ноябре 2018 года глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявлял, что холдинг собирается представить первый летный образец вертолета VRT500 в 2020 году.