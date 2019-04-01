В Москве появились «охотники на геев»

В Москве участились нападения на гомосексуалистов. Во всех случаях жертвы были вычислены при помощи приложений для знакомств.

За последний месяц в столице произошло минимум четыре нападения на геев, сообщает The Village.

Один из потерпевших – Кирилл – рассказал изданию, что 22 марта был ограблен в Большом Тишинском переулке. Злоумышленники познакомились с ним в приложении Hornet через фейковый аккаунт. После получасовой переписки парню предложили встретиться, чтобы употребить галлюциногенный наркотик ДОБ.

«У меня было нехорошее предчувствие, потому что парень был слишком уж красивым – такие фотографии легко могут оказаться фейковыми. Тем не менее, я сходил в душ и поехал. Когда я начал набирать код от его домофона, то понял, что на домофоне нет кнопки «решетка». Я сразу понял, что это развод. Было два часа ночи, на улице никого. Я повернул голову налево и увидел, как из арки ко мне движутся двое мужчин. Я начал уходить от них быстрым шагом, но они меня догнали и остановили за руку», – рассказывает Кирилл.

По его словам, неизвестные быстро предъявили удостоверения полицейских, разговаривая вежливо и спокойно. Мужчины предложили жертве проехать в отделение полиции и сдать анализы на наркотики, а после отказа потребовали заплатить 50 тыс. рублей, чтобы решить дело «по-хорошему». Кирилл отдал злоумышленникам 20 тыс., после чего мужчины уехали. Парень отмечает, что не стал обращаться в правоохранительные органы, так как посчитал, что не сможет ничего доказать.

В трех других известных случаях один из потерпевших отдал злоумышленникам 30 тыс. рублей, остальные попытки бандитов закончились неудачно. Отмечается, что аналогичные ограбления были и в 2018 году. Так, одного из геев грабители заманили на съемную квартиру, где избиениями и под угрозой публичного разглашения его сексуальных предпочтений вымогали деньги. По информации источников, банда из Восточного округа Москвы в неделю зарабатывает таким образом до 500 тыс. рублей.

В январе прошлого года в подмосковной Электростали задержали за серию грабежей и разбоев курсанта МВД, который специально знакомился с гомосексуалистами и затем учинял над ними расправу и забирал все ценности.