Белоруссия прекратила сертификацию санкционных овощей и фруктов

Минск сообщил о прекращении сертификации плодоовощной «санкционной» продукции, поступавшей в страну для реэкспорта в Россию, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Она сообщила, что о решении объявил замдиректора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александр Павлович, передает РИА «Новости».

«Белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растамаживания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию», – сказала Мелано.

Она подчеркнула, что эта мера коснется только продукции, попавшей под ответное продовольственное эмбарго. Она продлится до «проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран».

На прошлой неделе Россельхознадзор пригрозил запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.