Канделаки устроилась работать к Симоньян

Генеральный продюсер входящего в холдинг «Газпром-Медиа» телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подписала годовой контракт с RT, рассказал источник в окружении топ-менеджера.

Источник РБК, близкий к руководству RT, подтвердил сообщения о новой работе Канделаки, добавив, что контракт был подписан в марте на год. На RT Канделаки будет работать по совместительству, что не противоречит трудовому договору с холдингом «Газпром-Медиа». Новая работа Канделаки будет связана с сайтом вещателя russian.rt.com.

Канделаки также подтвердила информацию о начале сотрудничества с RT, отказавшись от дальнейших комментариев.

Тина Канделаки заняла пост генпродюсера телеканала «Матч ТВ» осенью 2015 года. Срок действия ее срочного трудового контракта с «Газпром-Медиа» истекал в сентябре 2018 года, но был продлен по формальному признаку и стал бессрочным.

В марте сама Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.