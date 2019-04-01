Американский конвертоплан Osprey экстренно сел в Японии

Конвертоплан вооруженных сил США MV-22 Osprey совершил экстренную посадку в аэропорту Итами японской префектуры Хего.

Причины экстренной посадки не уточняются. Известно, что конвертоплан не получил повреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на Киодо.

Отметим, что размещение этих винтокрылых машин уже несколько лет вызывает протесты у населения, поскольку с ними неоднократно происходили опасные инциденты.

Последний крупный инцидент с Osprey произошел 13 декабря 2017 года. Конвертоплан потерпел крушение у берегов Окинавы во время учений по дозаправке в воздухе, его обломки позже нашли на мелководье.

В августе 2017 года конвертоплан США Osprey также совершал экстренную посадку в японском аэропорту.

В декабре 2016 года американское командование после соответствующего запроса приняло решение приостановить полеты военных конвертопланов Osprey над Японией после того, как один из них совершил экстренную посадку. Машина получила серьезные повреждения – у нее отвалились оба крыла и развалился на части фюзеляж.