Для граждан США решено ввести визовый режим в Шенгенской зоне

Гражданам США с 2021 года придется оформлять визу для въезда в Шенгенскую зону, сообщают СМИ.

С 2021 года в отношении американцев будет действовать Система авторизации въезда в Европу, (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону, передает RT.

Отмечается, что такое решение приняли для усиления мер безопасности в регионе и для снижения рисков, связанных с нелегальной миграцией.

Чтобы оформить документ, гражданам США придется предъявить паспорт, кредитную или дебетовую карту и сообщить электронный адрес.