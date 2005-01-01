В парке «Зарядье» появился арт-объект из 12 тыс. цветов

К всероссийской акции «Вам, любимые» присоединился столичный парк «Зарядье». Здесь появился уникальный арт-объект из 12 тыс. цветов.

В пятницу в честь праздника 8 Марта в парке «Зарядье» появился уникальный арт-объект «Вам, любимые» из 12 тыс. роз, гвоздик и хризантем.

Как сообщает портал 1RRE, конструкция, которая растянулась на 22 метра, стала подарком для прекрасных дам и дарит весеннее настроение всем гостям парка.

Также в парке прочтут лекцию о любви, посетителям предложат встретиться и побеседовать с известными российскими парфюмерами, поучаствовать в public-talk, где выступит многодетная мама, и насладиться концертной программой.

Добавим, что в Международный женский день все парки Москвы проводят различные праздничные мероприятия.

В рамках акции «Вам, любимые» волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае дарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях участники акции могут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.