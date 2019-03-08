Прилетающим во Владивосток женщинам подарят 3 тыс. тюльпанов

В аэропорту Владивостока проходит всероссийская акция #ВамЛюбимые. Прилетающих женщин одаривают цветами в честь Международного женского дня. Всего активисты собираются подарить более 3 тыс. тюльпанов.

В субботу столица Дальнего Востока встречает всех представительниц прекрасного пола в международном аэропорту цветами. Так здесь проходит всероссийская акция #ВамЛюбимые. Волонтеры акции всего подарят женщинам, девушкам и девочкам более 3 тыс. тюльпанов.

Мероприятие проводится в крае в третий раз. Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы акции, кроме цветов «Волонтеры Приморья» подарят женщинам хорошее настроение.

Аэропорт выбран не случайно. Во Владивостоке начинается туристический сезон, представительницы прекрасного пола летят со всех стран АТР – это позволит подчеркнуть, что праздник является международным. Девушки и женщины, только сошедшие с трапа самолета, приятно удивлены и растроганы таким вниманием.

Помимо этого, акция проводится и в социальных сетях. Для того, чтобы стать ее участником, необходимо опубликовать фотографию в Instagram и поставить хештег #ВамЛюбимые.