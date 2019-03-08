«Единая Россия» провела праздничную акцию для женщин

Представители «Единой России» вышли на улицы городов, чтобы поздравить женщин и подарить им цветы. Также они напомнили мужчинам, что проявлять внимание, любовь и заботу нужно не только в Международный женский день.

В пятницу региональные отделения партии «Единая Россия» провели праздничную акцию «Любимые не только 8 Марта». Ростовые куклы-медведи вышли на улицы городов в Краснодарском и Приморском краях, Москве, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителям сильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу к женщинам нужно не только в Международный женский день.

Как сообщает пресс-служба ЕР, первой к партийной акции присоединилась Кемеровская область. Три ростовые куклы-медведя предлагали мужчинам сделать совместную фотографию, на которой обязательно присутствовал один из плакатов: «Улыбка твоей женщины важнее футбола», «Будь мужчиной не только 8 Марта», «Уважай женщин не только в своем доме». А женщинам Кузбасса медведи вручали букеты тюльпанов.

Секретарь Кемеровского регионального отделения ЕР Алексей Синицын отметил особое отношение к женщинам в регионе, что, по его словам, подтверждает прошедший недавно в Новокузнецке Международный женский форум.

Нижегородское региональное отделение партии также стало участником новой акции. Мишка дарил каждой представительнице прекрасного пола букет цветов, а мужчинам напоминал о том, что женщинам нужны не только цветы, но внимание и забота. Прохожие с удовольствием фотографировались с ростовой куклой медведя и поздравляли всех женщин с праздником.

Первыми в рамках акции «Любимые не только 8 Марта» поздравить женщин вышли на улицы Москвы депутаты Госдумы. В канун Международного женского дня они дарили жительницам города цветы и игрушки. Всего депутаты подарили 200 цветов и плюшевых мишек.

В свою очередь общественная организация «Молодая Гвардия» (МГЕР) посвятила женщинам порядка 200 акций в честь праздника, начиная от адресного поздравления ветеранов и заканчивая массовой раздачей цветов. Участниками этих мероприятий стали более 20 000 активистов МГЕР.

Молодогвардейцы тоже присоединились к самой масштабной акции в стране «Вам, любимые». По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, в 43 регионах активисты вышли на улицы городов поздравить прохожих женщин с Международным женским днем.

«Мы не первый год принимаем участие в акции «Вам, любимые!». Сегодня и в преддверии праздника молодогвардейцы подарили женщинам около 30 тыс. цветов. С каждым годом мужчины всей страны, в том числе и представители МГЕР, стараются все креативнее поздравить женщин. К примеру, во Владимире женщины получали цветы от молодых людей в рыцарском обмундировании, на главной площади Волжска перед раздачей букетов порядка 100 человек выстроились в восьмерку, а в Подмосковье совместно с сотрудниками ГИБДД активисты поздравили женщин-водителей», – рассказал Давыдов.

По его словам, многие региональные отделения «Молодой Гвардии» адресно поздравили женские коллективы больниц, школ, социальных учреждений, тружениц тыла, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых одиноких женщин. «Мы рады, что в этот прекрасный праздник мы смогли подарить улыбку и хорошее настроение нашим дорогим дамам», – отметил Давыдов.

Лидер молодогвардейцев добавил, что в центральных парках семи городов по инициативе МГЕР появились «деревья комплиментов», на ветках которых были размещены таблички с пожеланиями для женщин. Оставить свое поздравление мог любой желающий, заполнив специальные открытки.

Также в 12 крупных городах России в честь женщин прошли организованные молодогвардейцами массовые шествия с участием 2 тыс. человек.

На центральных улицах городов колонны молодых людей прошлись с транспарантами, на которых были написаны пожелания любимым женщинам и приятные слова, посвященные им. В руках у каждого участника акции можно было увидеть таблички с фразами: «Ты самая красивая», «Ни шагу без комплимента», «Мама, я надел шапку!», «Дорогая, ты права», «Я вынес мусор», «Моя мама просто супер», «Улыбайся» и т.д.