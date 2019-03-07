ЦБ отозвал лицензию у уфимской банка

Банк России приказом от 7 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у уфимской кредитной организации Роскомснаббанк.

Регулятор отмечает, что в деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов – юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.

По данным отчета, кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента – юридического лица (так называемой краудфандинговой платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. В то же время погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

«В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов Роскомснаббанка (ПАО) осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В результате проверки «Банк России выявил полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала) при адекватной оценке кредитного риска по ссудной задолженности».

По данным отчетности, на 1 февраля кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе России по величине активов.

Напомним, в конце января ЦБ отозвал лицензии у «Камчаткомагропромбанка» и нижегородского Радиотехбанка.