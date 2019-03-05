Газпром выступил с обвинениями в адрес руководства Владимирской области

Руководство компании «Газпром межрегионгаз Владимир» заявило, что власти Владимирской области проводят недостаточную работу по погашению задолженности за газ, что привело к резкому росту долгов с начала 2019 года.

В начале января 2019 года компания «Газпром межрегионгаз Владимир» сообщила о том, что администрация Владимирской области не выполнила график погашения задолженности за газ по итогам 2018 года, что может привести к ограничению или прекращению подачи газа. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций региона на 31 декабря превысила 1,6 млрд рублей, а на начало марта составляет 2,4 млрд рублей при общей задолженности всех потребителей 3,1 млрд рублей, передает ТАСС.

«На территории региона работа по выстраиванию отношений и погашению долгов строится в рамках межведомственной комиссии, так вот в 2019 году ни одной комиссии проведено не было. Ни за январь, ни за февраль не проведено ни одного заседания, долги растут, а ни одного заседания не проведено», – сообщил возглавлявший «Газпром межрегионгаз Владимир» до 25 февраля 2019 года Сергей Бондаренко. Он отметил, что региональная власть таким образом обозначила, что Газпром сам должен решать эту проблему.

Задолженность промышленных потребителей региона составляет 337 млн рублей, бюджетных организаций – 150 млн рублей. По словам Бондаренко, по итогам 2018 года произошло снижение задолженности населения, однако, этого удалось достичь только благодаря системной работе с должниками со стороны «Газпром межрегионгаз Владимир».

Если задолженность будет расти, это приведет к приостановке действия программы «Газпром-детям», в рамках которой в 2019 году должно было начаться строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортзалом в Гусь-Хрустальном за 530 млн рублей, а также нескольких стадионов и спортобъектов в муниципалитетах региона.

«Сейчас, насколько я знаю, этот вопрос, по моей информации, приостановлен и требует выстраивания работы региональных властей с группой компаний Газпром», – добавил Бондаренко.

Проблема задолженности за газ сохраняется в регионе в течение нескольких лет. Бы утвержден график, рассчитанный на 2014-2016 годы, однако его не удалось выполнить, после чего предыдущий губернатор Владимирской области Светлана Орлова добилась продления срока погашения задолженности до конца 2018 года.

27 февраля губернатор Владимир Сипягин выступил с докладом на заседании комиссии ПАО «Газпром», посвященной вопросы укрепления платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке России. В ходе мероприятия глава региона обратился к руководству компании с просьбой рассмотреть возможность заключения нового соглашения о реструктуризации задолженности за газ. По словам представителей «Газпром межрегионгаз Владимир», решение о заключении соглашения будет принято после того, как руководство региона озвучит конкретные предложения по погашению долгов.