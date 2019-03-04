Коалиция США использовала белый фосфор при ударе по сирийской деревне

Самолеты возглавляемой США западной коалиции в воскресенье нанесли удары по населенному пункту Эль-Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор; против мирного населения применялись боеприпасы с запрещенным белым фосфором, передает сирийское государственное информационное агентство SANA.

Сообщается о погибших и раненых среди мирного населения, их число пока не уточняется, передает ТАСС.

В субботу ВВС коалиции уже наносили удар по этому району с применением фосфорных бомб, о его последствиях не сообщалось.

В прошлом году Дамаск неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН послания, в которых осуждал использование ВВС западной коалиции запрещенных боеприпасов с белым фосфором и кассетные бомбы.

О том, что западная коалиция использует фосфорные бомбы при ударах по Сирии, заявлял и МИД России.