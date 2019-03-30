У «Юнармии» появилась собственная лига КВН

У российского молодежного движения «Юнармия» появилась лига игры КВН, сообщила замначальника главного штаба «Юнармии» Елена Слесаренко.

По словам Слесаренко, команды «Юнармии» уже имеют опыт игры в КВН, соревнуясь за кубок министра обороны, передает ТАСС.

«В этом году мы с [телевизионным творческим объединением] АМиК подписали соглашение о создании юнармейской лиги. Я думаю, что уже осенью мы начнем отборочный этап», – сказала замначальника главного штаба «Юнармии» в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что в регионах подготовка уже началась.

Она уточнила, что в каждом регионе будет минимум по одной команде КВН. «Проведем региональный отборочный этап и пригласим победителей в Москву на финальный этап», – добавила Слесаренко.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу и при поддержке президента Владимира Путина. В рядах движения насчитывается уже более 380 тыс. участников.

Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах России в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

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