Папа Римский и король Марокко призвали сохранить статус Иерусалима

Папа Римский Франциск и король Марокко Мухаммед VI подписали призыв за сохранение статуса Иерусалима как города «общего наследия трех религий».

«Сохранить за Иерусалимом статус города общего наследия человечества, особенно для трех религий, как места встречи и символа мирного сосуществования. Там должны сохраняться многонациональный характер и культурное своеобразие, гарантироваться полная свобода и открытость верующим всех трех религий... во имя мирного будущего и братства на земле», – говорится в документе, передает ТАСС.

Призыв был подписан в ходе визита Франциска в марокканскую столицу, целью посещения является межрелигиозный диалог во имя преодоления экстремизма и насилия.