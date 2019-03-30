Козак рассказал о сдерживании роста цен на бензин в России

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что кабмин не опасается по поводу возможного повышения цен на бензин на 1 апреля.

«С 1 января действует механизм так называемого налогового маневра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены. На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму, никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет», – пояснил вице-премьер в интервью «России 24», передает ТАСС.

В конце марта Козак сообщал, что правительство и нефтяники договорились продлить соглашение о стабилизации цен на топливо