Во Львове снесли Монумент славы в честь советских воинов

Рабочие во Львове с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы в честь погибших в Великой Отечественной войне советских воинов.

Стела была снесена в ночь на воскресенье, при этом предыдущие две попытки оказались неудачными. В ближайшие дни рабочие собираются разбивать бетонную конструкцию, передает ТАСС.

Еще в 2017 году власти Львова собрались снести памятник, однако выяснилось, что по закону о «декоммунизации» мемориал не является символикой коммунистического режима и он не подлежит обязательному уничтожению. В итоге мэрия Львова признала монумент аварийным, а замглавы Андрей Москаленко заявил, что части памятника могут отправить как экспонаты в местный «музей террора».

17 декабря 2018 года рабочие приступили к демонтажу конструкции гранитного пилона Монумента Славы – тогда демонтировали часть тридцатиметровой конструкции.

На демонтаж памятника местный бюджет потратил почти 20 тыс. долларов.