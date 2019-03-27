Стало известно о новом фигуранте в деле полковника Захарченко

По данным источника в правоохранительных органах, в деле о взятках полковника Дмитрия Захарченко появился еще один фигурант.

«Проведены обыски у людей, которые имели отношения с Захарченко. Обыск был у хозяина «Акуры» (на ней ездил полковник – прим. ВЗГЛЯД) Вианора Адония и его партнера по бизнесу Евгения Селикова. В ходе обыска изъята оргтехника», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

Он также рассказал, что после задержания в Ростове-на-Дону Василия Критинина, который подозревается в посредничестве и взяточничестве, доставили в Москву. Согласно информации следствия, он является доверенным лицом Захарченко, добавил собеседник.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что им уже поступили материалы на арест Критинина, согласно которым ему вменяется посредничество во взяточничестве. Дата заседания пока неизвестна.

Ранее у одного из соучастников Захарченко Дмитрия Сенина изъяли в доход государства имущества на сумму 380 млн рублей.

Напомним, врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. В общей сложности у Захарченко и членов его семьи изъяли около 9 млрд рублей.